Amore, amicizia e tradimento. Perfetti sconosciuti al Nuovo

Prosegue la stagione di prosa al Teatro Nuovo con Perfetti sconosciuti che andrà in scena oggi, alle 21, e domani alle 16,30. Uno spettacolo di Paolo Genovese con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro i propri segreti più profondi.

Per Paolo Genovese questa commedia è stata la sua prima regia teatrale. Nuovo teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production. Durata: 1 ora e 20 minuti, senza intervallo. Una commedia che va sorridere e riflettere, uno spettacolo da non perdere per la sua modernità.