Anagrafe, un taglio netto ai tempi. Attese da due mesi a dodici giorni

Tempi di attesa drasticamente calati da due mesi e mezzo a dodici giorni (-63%), quasi undicimila prenotazioni prese (+48%) e oltre 10.500 carte di identità elettroniche rilasciate (+42%), di cui 700 durante le aperture al sabato dedicate al rilascio delle Cie. È il bilancio del 2024 dello sportello centrale di anagrafe (Sca) di via Fausto Beretta, entrato in funzione nella sua rinnovata veste nel gennaio dello scorso anno, dopo un lavoro di potenziamento del servizio realizzato su impulso dell’assessore ai Servizi al cittadino Cristina Coletti. Le variazioni percentuali prendono in esame gli anni 2023 e 2024. "Questi numeri – dichiara Coletti – testimoniano una rinnovata efficienza dello sportello, servizio fondamentale che rappresenta uno dei primi punti di contatto tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione. Alle difficoltà lamentate in passato si è risposto con serietà e concretezza, attraverso l’allestimento di tre nuove postazioni di ricevimento dell’utenza, aumentate da 4 a 7, con l’estensione degli orari di apertura e con l’implementazione dei servizi erogati. Oggi lo sportello centrale di anagrafe è in grado di gestire in maniera snella le richieste dei cittadini. L’obiettivo era dimezzare i tempi di attesa e di rilasciare più documenti. I dati ci stanno premiando". Nel dettaglio, le prenotazioni hanno fatto registrare un +3.520 rispetto al 2023, mentre le Cie sono aumentate di oltre 3.100 unità, a cui vanno aggiunte le 700 consegnate ai cittadini il primo e il terzo sabato del mese, giorni dedicati all’emissione delle carte di identità senza prenotazione.

Grazie al posizionamento di uno smart totem che consente di poter accedere in autonomia al rilascio di alcuni documenti sono in calo i certificati lavorati dagli operatori degli sportelli. Su un ammontare di quasi quattromila certificati stampati, infatti, oltre 500 cittadini si sono avvalsi del totem, strumento strategico che ha consentito di velocizzare la fruizione dei servizi su appuntamento. Lo sportello 1, istituto grazie alla riorganizzazione e destinato all’accoglienza e al supporto per la compilazione di istanze e prenotazioni, ha ricevuto seimila utenti nel 2024. Il punto unico Certificazioni, anch’esso istituito nel 2024, ha soddisfatto in raccordo con l’ufficio di Stato civile 520 richieste con priorità e urgenza. In aggiunta allo Sca, in via Fausto Beretta è sempre presente il capo ufficio anagrafe per ricevere il pubblico che presenta esigenze particolari. Se si considera il triennio 2022-2024, si evince che nel 2024 è stato emesso il 43% di Cie sul totale di quelle rilasciate dal 1 gennaio 2022. Numeri simili per le prenotazioni: quasi il 42% del dato complessivo è frutto di contatti avvenuti nell’ultimo anno.