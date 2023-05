‘Anatomie della mente’ Si parte dal rapporto tra medico e paziente

Sarà dedicato a un’analisi del rapporto medico-paziente l’ultimo incontro di questo sedicesimo ciclo di ‘Anatomie della mente’ in programma goggi, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Il ciclo di incontri è a cura di Stefano Caracciolo, professore Ordinario di Psicologia Clinica all’Università di Ferrara, ed è organizzato in collaborazione con la Sezione di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell’Università di Ferrara. L’appuntamento potrà essere seguito anche sul canale youtube Archibiblio web.