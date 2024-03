Angela Balzano presenta il suo libro

Si terrà oggi alle 17.30 presso Ripagrande 12, sede di Arcigay Ferrara “Gli Occhiali d’Oro” di via Ripagrande 12, la presentazione del libro di Angela Balzano, “Per farla finita con la famiglia. Dall’aborto alle parentele postumane” (Meltemi Editore), alla presenza dell’autrice. La presentazione è organizzata e finanziata, nell’ambito del progetto nazionale “Chi ha paura dei libri?” da Famiglie Arcobaleno - Associazione Genitori Omosessuali e si svolge in collaborazione con Purple Square Ferrara, Arcigay Ferrara “Gli Occhiali d’Oro” e la Libreria Libraccio Ferrara. L’incontro sarà moderato da Henry Gallamini (Famiglie Arcobaleno) e Alessandra Frenza (Purple Square Ferrara), con letture di Ilaria Zeri. Il saggio, oltre il titolo provocatorio, nell’esaminare come il binomio “biologia e capitalismo” abbia condizionato la riproduzione della vita sul pianeta arrecando danni enormi agli ecosistemi, si interroga su sono cambiati i modi e i tempi della riproduzione umana nel passaggio dal XX e XXI secolo, con l’affermarsi delle nuove tecnologie riproduttive, intrecciando diverse teorie e pratiche femministe con questioni di bioetica e filosofia politica, studi culturali e tecno-scientifici, con libertà nel contempo intellettuale ed emotiva. L’autrice Angela Balzano è docente e ricercatrice al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino.