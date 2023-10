Anziani e case di riposo. Più aiuti dal Comune

CENTO

Focus sugli anziani ricoverati in strutture, i quali non possono affrontare da soli le spese della retta. L’amministrazione comunale di Cento ha di recente approvato l’integrazione della retta per il mantenimento di anziani ospiti in strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate e o accreditate per i mesi di novembre e dicembre 2023. Spesa che trova copertura nelle entrate che sono state previste nel bilancio sociale Gafsa di quest’anno. Si tratta di contributi a soggetti indigenti o comunque a persone in condizione di bisogno economico e fragilità sociale. Variazione che al Comune di Cento, come capofila di distretto, è calcolata in un aumento del capitolo di spesa per 12.572 euro. Con tre determine, di cui l’ultima a metà settembre, erano state impegnate risorse economiche necessarie ad assicurare il finanziamento del presente intervento da gennaio 2023 ad ottobre 2023, con riserva di integrazione per il periodo successivo arrivando a quest’ultimo documento che assicura dal primo novembre al 31 dicembre, la continuazione di tutti gli interventi di progettazione integrata che sono stati programmati dal personale specialistico di questo Servizio.

Si è dunque ritenuto necessario procedere alla copertura della retta di ospitalità giornaliera applicata dalla struttura che ospita l’anziano mediante il pagamento al gestore della struttura del relativo contributo economico integrativo per il ricovero di indigenti e anziani.

Si è andati dunque ad aumentare di 9.500 l’impegno di spesa per il finanziamento dei costi integrativi di accoglienza a favore della Fondazione "Casa Protetta G. B. Plattis Onlus" di Cento, di 3.800 euro per la Cooperativa Sociale "In cammino" società cooperativa Arl Onlus con sede a Faenza, di quattrocento euro per "Cidas Soc. Coop ARL Sociale onlus" di Copparo, di mille euro per "Ancora Servizi Società Coop. Sociale" di Bologna, di 750 euro per la Fondazione Filippo Mantovani di Terre del Reno a Mirabello, di 550 euro per la struttura Casa Residenza Anziani di ASP di Ferrara gestita da ASP Centro Servizi alla Persona – nucleo speciale demenze ma anche. A seguito della venuta a mancare di un anziano ospite, l’amministrazione comunale di Cento ha deciso di diminuire l’impegno di 3.428,20 euro per la Casa Famiglia per anziani "Villa Assunta" di San Bartolomeo in Bosco.

Laura Guerra