Appuntamento con Telethon: "In campo per sostenere la ricerca"

La comunità di Fiscaglia scende nuovamente in campo, a sostegno della ricerca medico-scientifica sulle patologie neuromuscolari e sull’insieme di malattie di origine esclusivamente genetica. Tornano infatti le iniziative di "Fiscaglia per Fondazione Telethon", volte a raccogliere fondi per aiutare la ricerca e che vedono impegnate diverse realtà locali: "Il Volano" di Migliarino (capo progetto), le Pro Loco delle località di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino, Avis, Fondazione "Don Luigi Tampieri" Ets, A-Ritmo di Migliarino, Cactus Gym, Up Massese, Sbf Scuola Basket Ferrara, Il Ghiandaio Tennis Club, Il Volo, Canoa Club Amici del Fiume, Scuola di ricamo Massa Fiscaglia, Shin-Do Karate e Ricreamo e il convinto supporto del Comune di Fiscaglia. Una grande "famiglia" della solidarietà che si arricchisce di anno in anno, per dare vita al corposo programma che è stato presentato ieri dal presidente de’ "Il Volano" Massimo Miozzi, dal referente locale di Telethon Mario Pozzati, dal sindaco Fabio Tosi, alla presenza del coordinatore provinciale di Telethon Giuliano Ferriani, da Claudio Benvenuti e dei referenti delle associazioni coinvolte. Si inizia domani alla 14, al palazzetto dello sport di Massa Fiscaglia, con "Lo sport per tutti", un pomeriggio insieme ai ragazzi che praticano sport sul territorio: pallavolo, basket, tennis, karate e Ju-jitsu. Ogni disciplina sarà intervallata dall’esibizione dei gruppi di ballo dell’associazione In.Da.Co. Di Ferrara. Giovedì alle 21, al Teatro Severi di Migliaro sarà presentato il libro "Il diritto di comunicare" con l’autrice Michela Grassi, mentre il 20 dicembre Babbo Natale farà visita alla casa di riposo "Don Tampieri" di Migliaro, consegnando cuori Telethon agli ospiti, mentre alle 21.15 al Teatro Vittoria di Massa Fiscaglia andrà in scena la commedia dialettale con la Compagnia Gad di Ostellato.

Valerio Franzoni