Arie di Bach e sonate di Chopin alla messa in ricordo dei defunti

Riprende l’attività concertistica dell’Orchestra a plettro ’Gino Neri’, caratterizzata da un ricco calendario di eventi, tra i quali il tradizionale accompagnamento alla messa dedicata, posticipatamente, alla giornata dei defunti, con appuntamento oggi alle 17.30 alla Cattedrale. Consuetudine, questa, portata avanti dal 1967, anno della prima commemorazione avvenuta nella città estense, grazie alla direzione del maestro Marani, poi interrotta e ripresa solo saltuariamente di anno in anno sino al 1988 in diverse sedi. Il programma della storica orchestra ferrarese, diretta dal maestro Pierclaudio Fei, verterà su autori di carattere sacro, in primis Johann Sebastian Bach, compositore di centinaia di opere liturgiche, data la sua grande devozione a Dio. L’apertura ’Avanti la Messa’ verrà affidata alla nota ’Aria sulla quarta corda’ tratta dalla ’Terza Suite in Re maggiore’ per orchestra n. 3 (Bwv 1068), secondo movimento. Divenuta celebre in Italia anche al grande pubblico, grazie alla versione del gruppo vocale Swingle Singers , la versione jazzistica è stata impiegata come sigla da diverse trasmissioni televisive condotte da Piero Angela.

A seguire, il Celebre Largo di Georg Friedrich Händel, quindi lo svolgimento di una Sarabanda di Arcangelo Corelli, entrambi appartenenti all’epoca d’oro del Barocco e autori di molte pagine solenni. La conclusione della messa verrà affidata, come di consuetudine, alla Marcia funebre inserita nella Sonata n.2 op.35 in si bemolle minore, certamente la più celebre delle tre di Frédéric Chopin. Naturalmente, il brano nasce per essere interpretato al pianoforte, caratterizzato da una dolcissima melodia accompagnata solo da incessanti arpeggi della mano sinistra. Sarà in quest’occasione proposto in un ’pieno orchestrale’ che ci donerà una suggestiva tristezza nel ricordare i cari in attesa della Risurrezione. L’evento rappresenta un momento che l’orchestra ’Gino Neri’ dedica a tutti i propri soci defunti, estendendolo alle famiglie di tutto il sodalizio.