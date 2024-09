Armato di zappa e bastone minaccia i passanti: arrestato

COMACCHIO

Ha seminato il panico in strada, brandendo una zappa e un bastone per minacciare i passanti. Anche alcuni bambini. Nel pomeriggio di domenica scorsa i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Comacchio e della locale Stazione sono intervenuti nella zona ’villaggio’ ove alcuni residenti avevano segnalato al 112 la presenza di un uomo, già noto ai carabinieri, che, in evidente stato di alterazione psicofisica, brandendo arnesi da lavoro tra cui un bastone e una zappa, minacciava i passanti e persino alcuni bambini che giocavano in strada. L’uomo si era già reso protagonista di analogo episodio nel maggio scorso a conclusione del quale era stato arrestato proprio dai carabinieri di Comacchio.

All’arrivo delle pattuglie il 62enne comacchiese, nel tentativo di sottrarsi al controllo, spintonava i militari e tentava di colpirli con il bastone che teneva saldamente in mano e che in precedenza gli era servito per minacciare i passanti. Gli operanti riuscivano tuttavia ad immobilizzarlo, traendolo in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei carabinieri intervenuti è stato tuttavia colpito violentemente dall’uomo con uno degli arnesi che aveva afferrato ed ha riportato lesioni guaribili nel giro di qualche giorno. L’arrestato ha continuato a dimenarsi e tentare di spingere i militari dell’Arma anche durante le fasi di stesura degli atti all’interno degli uffici della caserma di Comacchio e, per l’incontenibile stato di alterazione in cui versava, è stato necessario far intervenire personale sanitario.

Dopo le dimissioni dall’ospedale di Cona ove è stato visitato, è stato portato nelle camere di sicurezza della Stazione di Ferrara in attesa del giudizio di convalida. Ieri pomeriggio, il giudice del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rimettendolo quindi in libertà.

