Asilo di Quartesana, risolto il contratto: "Stiamo contattando altre imprese"

Il Comune risolve il contratto d’appalto con il consorzio che gestiva i lavori all’asilo di Quartesana, nuovo polo per l’infanzia che sorgerà in una zona prevalentemente residenziale della frazione. L’amministrazione sta già interpellando altre ditte, per proseguire nel minor tempo possibile con gli interventi in programma, ridurre quindi al minimo le tempistiche, e concludere i lavori nei termini fissati dal Pnrr. Per quanto riguarda la gru, che era stata un punto di attenzione particolare per i cittadini, il Comune si è attivato subito per lo smontaggio e l’allontanamento dal cantiere. "Come promesso ai residenti – così l’assessore al Pnrr, Francesca Savini – stiamo continuando a vigilare su ogni singolo cantiere Pnrr. Purtroppo per problemi di contenzioso tra imprese, oggi ci avviamo a risolvere il contratto con il consorzio Itaco per il cantiere dell’asilo di Quartesana. Stiamo però riducendo il più possibile i rallentamenti e abbiamo già provveduto all’interpello delle ditte".