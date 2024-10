Auto elettriche e borgo del pane. Ecco le iniziative della Fiera

BONDENO

Fine settimana dedicato alla Centenaria Fiera di Ottobre. Questa mattina alle 10 in viale della Repubblica si parte con la Conferenza sulla mobilità elettrica e l’esposizione di auto elettriche curata dall’associazione Terre Matildee. Sarà poi operativo anche in vari orari della giornata, dalla mattina alla sera, Il Borgo del Pane e della filiera del grano di Panarea2, sempre in viale della Repubblica. Così come per tutta la giornata, presso la Sala 2000, si svolgerà il Corso "Tecnico del suono nel live act" a cura di Rea Sound Studio. Alle ore 17.00 presso la Casa Operaia inaugura la ventiseiesima Mostra Micologica a cura dell’omonimo Gruppo, e nello stesso luogo sarà ancora visitabile la mostra Guerrino Ferraresi Pittore. Dal pomeriggio in Viale della Repubblica tornano le dimostrazioni e prove sportive dell’Hockey Club Bondeno, e in serata in Viale della Repubblica nuovo appuntamento della Festa della Birra con la musica dei Dark Eyes, la gastronomia di Pro Loco Bondeno e la stuzzicheria di Panarea2 e Pro Loco di Santa Bianca. Sarà attivo per il secondo giorno anche lo stand della birra e dei prodotti tipici bavaresi della città di Dillingen. Lunapark, lo Sbaracco e il servizio serale della Sagra del Tartufo completano la giornata.