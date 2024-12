Autonomia e inclusione. Il progetto ‘Housing first’

Si terrà oggi il focus tecnico per amministratori di sostengo, proprietari e agenzie immobiliari dal titolo ’Housing First Ferrara. Dalla casa al domani’. L’appuntamento è nella sala dell’Arengo del municipio. Dalle 14.30 saranno presenti Cristina Coletti, assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune e Cristina Pellicioni, amministratore unico di Asp. Presenterà il progetto Nicola Folletti, responsabile Cooperativa Azioni Ferrara. Interverranno Gianluigi Chiaro, economista esperto di politiche abitative, Società Area Proxima e chiuderà il focus Stefano Triches, direttore di Asp. Introduce e modera Dora Casalino, consulente metodologica sull’abitare innovativo, Consorzio Sol.Co. Housing First è un modello di abitare innovativo che mette al centro il diritto a un’abitazione stabile come base per costruire un futuro migliore. Offre una casa sicura e un supporto personalizzato, rispettando i tempi e le esigenze delle persone. Questo approccio promuove autonomia, inclusione e benessere, creando le condizioni ideali per realizzare i propri obiettivi e vivere in modo pieno e soddisfacente. Questo progetto si realizza attraverso la collaborazione tra le cooperative sociali Azioni e Cidas.