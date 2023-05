"Autotrasporti, più autisti e infrastrutture"

Una grande esposizione di mezzi, storici e non, in piazza del Popolo, la benedizione pomeridiana degli autoveicoli che hanno sfilato tra il centro e le frazioni di Copparo e un interessante convegno in sala ‘Alda Costa’. Sono stati questi i momenti salienti della prima Festa provinciale dell’autotrasporto organizzata da Fita Cna con il patrocinio del Comune. L’appuntamento di sabato è stata un’importante ‘vetrina’ per un settore essenziale per il Paese, ma anche un’occasione per riflettere sul suo futuro e avanzare proposte per affrontare i problemi del presente. "Sono molto soddisfatto della giornata – ha detto il presidente provinciale e regionale di Fita Cna, Fausto Bianconi – perché ha rappresentato un momento di grande unità tra autotrasportatori. C’erano padroncini, piccole e medie imprese, tante persone del settore che si sono confrontate su obiettivi comuni".

Il presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti ha osservato come le imprese dell’autotrasporto abbiano fatto passi avanti e investito nella sostenibilità ambientale: "Nel frattempo le infrastrutture continuano ad essere insufficienti e obsolete. Questi e altri sono i problemi che la politica è chiamata ad affrontare". Grande piacere per aver ospitato la Festa è stata espressa dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che ha ricordato come "una delle necessità delle aziende è trovare nuovi autisti: in futuro speriamo quindi di poter contribuire a iniziative di formazione rivolti ai giovani, sulla strada già tracciata da Cna". Presente alla manifestazione anche il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Govoni. Al convegno mattutino non è mancato un minuto di silenzio in ricordo di Floriano Benazzi e Rossano Chiericatti, due imprenditori dell’autotrasporto scomparsi. Soddisfazione per l’esito della Festa è stata espressa dal presidente di Cna Copparo Thomas Pivanti, dalla responsabile di Fita Cna Nadia Bonifazi e dalla responsabile di Cna Copparo Debora Occhiali. Nel corso della mattina sono stati consegnati riconoscimenti a Claudio Ballerini, presidente del Consorzio Trasporti Italfrigo di Copparo, che compie 40 anni, e a due imprenditori storici del settore: Fausto Bianconi e Claudio Marzola, titolare di Marzola Spedizioni.