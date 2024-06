Baldini presenta la sua squadra Giulia Cillani promossa vicesindaco

Comincia questa mattina il nuovo corso per Argenta dopo le elezioni amministrative, che hanno visto la conferma al primo turno del sindaco uscente Andrea Baldini. Alle 11 si terrà il consiglio comunale di insediamento, con tutte le novità uscite dalle urne rappresentate sui banchi del Consiglio. La composizione della giunta è all’insegna della continuità dalla precedente, con l’eccezione dell’avvicendamento del vicesindaco, ruolo delicato che vede il debutto e il salto di qualità di Giulia Cillani, che subentra a Sauro Borea, confermato comunque in giunta, alla sua esperienza e professionalità è difficile rinunciare. Giulia Cillani è stata anche la più votata, capolista di Futurogreen ed esponente di primo piano del Pd argentano. E a proposito di Pd, new entry nella nuova giunta Baldini è Nadia Cai, segretario argentano del partito di Elly Schlein e capogruppo uscente del Pd. Il nuovo vicesindaco avrà le deleghe al Parco del Delta del Po, Protezione Civile, Politiche Comunitarie, Ciclabilità, Beni Archeologici, Storici e Monumentali, Politiche Giovanili. Sauro Borea conserva le deleghe della precedente consiliatura, vale a dire Lavori Pubblici, Patrimonio ed Edilizia Privata. Altra new entry è Monica Malagolini, avvocato, molto attiva nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, con delega a Istruzione, Formazione e Servizi Educativi, Associazionismo e Cultura; sono le deleghe che deteneva Delia Forte, a cui è subentrata in giunta. Era entrato in un rimpasto di giunta a due anni dal termine ed è stato riconfermato Davide Zanotti, che avrà le deleghe a Politiche Sociali, Immigrazione, Politiche Abitative, Pari Opportunità e Politiche di Genere. Al debutto come dicevamo Nadia Cai, si occuperà di Decentramento, Ambiente e Sicurezza. Il riconfermato sindaco Andrea Baldini inoltre si occuperà di Attività Produttive, Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sanità, Sport, Affari Generali e Personale. La maggioranza di centrosinistra è articolata in tre gruppi consiliari (Pd, Andrea Baldini sindaco e #Futurogreen). Il riconfermato sindaco non vede l’ora di cominciare: "Sarò al lavoro da subito e con me ci sarà un gruppo che è carico di entusiasmo, un buon mix di esperienza e freschezza. Ringrazio in anticipo chi al mio fianco ha deciso di mettersi al servizio della comunità". Per quanto riguarda la minoranza, sarà rappresentata da due gruppi distinti: da una parte Fratelli d’Italia, che ha raccolto il 20% circa dei suffragi, che entra per la prima volta in consiglio comunale. Il capogruppo sarà il giovane Nicola Fanini, capolista della lista civica e coordinatore argentano del partito di Giorgia Meloni, e Cinzia Gaiani, sorella di Cesare Gaiani, il fondatore del circolo di Argenta. Argenta Rinnovamento avrà la dotazione di consiglieri più numerosa, oltre alla candidata sindaco uscita sconfitta dalle urne con il 44 % circa dei suffragi Gabriella Azzalli, che sarà la capogruppo, siederanno in consiglio comunale Marco Checcoli, Giulia Brunazzi e Paola Taglioni.

Franco Vanini