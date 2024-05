Benevento e Catania, buona la prima in casa. Pari della Juve Next Gen con la Carrarese

Le prime tre sfide dell’andata dei quarti di finale dei playoff di serie C hanno premiato il fattore campo. Al Benevento è bastata una rete di Talia per superare la Torres (1-0) nel match del Vigorito. Sabato in Sardegna quindi i sassaresi dovranno assolutamente vincere per qualificarsi alle semifinali dei playoff e continuare a sognare la promozione. Stesso risultato al Massimino, dove il Catania ha battuto 1-0 l’Avellino nel big match tra due formazioni che militavano nel girone C. Decisivo per gli etnei il gol di Cianci a metà del secondo tempo, che costringerà gli irpini a ribaltare la situazione nella gara di ritorno per passare il turno. Nello scontro diretto tra squadre del girone B invece è terminata in parità la sfida tra Juventus Next Gen e Carrarese (1-1): bianconeri avanti nel primo tempo con Savona (il difensore classe 2003 – già autore di due reti nei playoff – qualche anno fa giocava nella Spal Primavera), ma gli apuani nella ripresa hanno pareggiato con Capezzi diventando favoriti per la qualificazione in semifinale. Intanto, in serie B oggi è il giorno della gara di ritorno dei playout tra Ternana e Bari: si parte dall’1-1 maturato al San Nicola, un risultato che per impone ai pugliesi di sbancare il Liberati per evitare la retrocessione in serie C.