Berco, c’è il nuovo tavolo. I sindacati incontrano i dirigenti

È previsto per oggi il nuovo incontro tra organizzazioni sindacali e vertici aziendali di Berco. Il confronto giunge a seguito del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di martedì scorso, nel quale l’Azienda ha accolto la richiesta di sospendere la procedura di licenziamento collettivo di 480 dipendenti dello stabilimento di Copparo sino al 14 novembre, quando è previsto un nuovo incontro al Mimit. L’obiettivo del tavolo odierno tra i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e vertici di Berco è discutere e valutare soluzioni alternative ai tagli occupazionali e alla disdetta del Contratto aziendale. La vertenza Berco rientra in un contesto provinciale in cui il settore metalmeccanico sta vivendo un momento di grande difficoltà. E per tenere accesi i riflettori sulla situazione, lunedì si terrà a Copparo una grande manifestazione contro la crisi del settore metalmeccanico nel territorio di Ferrara, nell’ambito dello sciopero generale di otto ore proclamato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil provinciali. Il concentramento è previsto dalle 9.15 in via I Maggio, davanti allo stabilimento Berco: da lì, partirà il corteo verso piazza del Popolo. Tra gli interventi dal palco, vi saranno quelli dei segretari nazionali dei sindacati: Ferdinando Uliano (Fim Cisl), Rocco Palombella (Uilm Uil) e Michele de Palma (Fiom Cgil). In concomitanza con la manifestazione verranno disposte diverse modifiche alla viabilità: tra questi, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti veicoli, dalle 8.30 alle 13.30, in piazza del Popolo; il divieto di transito a tutti i veicoli, dalle 8 sino al termine del concentramento.