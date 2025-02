Bianchi e i conflitti dell’economia globale

Patrizio Bianchi sarà presente mercoledì, alle 17, nella Sala Conferenze dell’Accademia delle Scienze di Ferrara in via del Gregorio, 13 (Piazza Ariostea).

Dopo i saluti del presidente dell’Accademia delle Scienze di Ferrara professor Pier Andrea Borea (Professore Onorario, Università di Ferrara) seguirà la seduta accademica tenuta dal professor Patrizio Bianchi (professore emerito dell’Università di Ferrara, di cui è stato Rettore, Assessore a scuola, università e ricerca della Regione Emilia-Romagna, Ministro dell’Istruzione del governo Draghi, è titolare della Cattedra Unesco Educazione, crescita ed eguaglianza presso l’Università di Ferrara). Il titolo dell’incontro ’Tendenze e conflitti dell’economia globale’.

L’intervento di Patrizio Bianchi è concentrato sui conflitti e le tendenze di questa delicata fase della globalizzazione. Dopo la lunga crescita successiva all’apertura dei mercati mondiali e la creazione dell’Unione Europea, l’economia dell’intero mondo entra dal 2008 in una fase di grande instabilità e per l’Europa si apre un lungo periodo di stagnazione. Oggi, a questa situazione così incerta, si aggiungono scenari di nuovi conflitti con gli Stati Uniti che pongono l’Europa di fronte a difficili ma necessarie scelte per il futuro dell’Unione.

L’invito all’incontro all’Accademia delle Scienze è esteso a tutta la cittadinanza interessata all’evento. Per chi desidera collegarsi all’evento da remoto è possibile usare il link: https://youtube.com/live/sHtow36GQQE?feature=share.

Dopo la seduta sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti all’evento.