Bici elettriche, Vincenzi: "Utilizzate da 230 persone"

BONDENO

La promozione turistica viaggia sulle due ruote. "Finora non è stato possibile fare una promozione ampia delle biciclette a pedalata assistita, parcheggiate in piazza Aldo Morro, per una serie di eventi sfavorevoli, dalla tromba d’aria dell’agosto di due anni fa alla criticità emerse per le manutenzioni. Ma la faremo". Così l’assessore Marco Vincenzi, ha risposto in consiglio comunale, all’interrogazione presentata dal Pd, in merito all’utilizzo e alla gestione delle biciclette a pedalata assistita. Un’occasione per apprendere quante persone le abbiano realmente utilizzate negli ultimi due anni. "Dall’agosto del 2022 ad oggi – ha detto Vincenzi – sono state utilizzate da 270 persone. Hanno scaricato l’applicazione, che costa al Comune 1.335 euro all’anno, 230 persone. Il totale dei pagamenti degli utenti è stato di 791 euro, per un costo medio di circa 2,81 euro. Complessivamente percorsi 3.689 chilometri, risparmiando 900 chili di Co2, e il 42% ha percorso tratti superiori ai dieci chilometri". Si è appreso che "non è previsto lo spostamento delle bici in inverno – ha detto l’assessore – da piazza Aldo Moro perché non possono essere scollegate dal sistema di ricarica, ma si può pensare per l’inverno ad una copertura". Tommaso Corradi è stato soddisfatto della risposta.

cl.f.