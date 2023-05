Bilancio, progetto skate park: è tutto da rifare

Con i voti favorevoli della sola maggioranza, il 28 aprile scorso è stato approvato il Bilancio consuntivo 2022 in Consiglio comunale a Comacchio. Il sindaco Pierluigi Negri ha illustrato i contenuti del documento, tracciando i risultati dell’attività svolta e di quella attualmente in corso. A partire dalle opere pubbliche realizzate o avviate. Tra i punti toccati dal primo cittadino, le asfaltature "che hanno interessato 40mila metri quadri di strade sul territorio e 10mila metri quadrati di marciapiedi. Sono stati appaltati i lavori per il rifacimento di tre ponti".

Negri ha citato, sempre nel contesto delle opere pubbliche, le verifiche sugli impianti degli immobili comunali, il rifacimento di illuminazione e linea elettrica presso il porto canale di Porto Garibaldi, la riqualificazione del boschetto a Lido degli Estensi "da tempo atteso dalla comunità" e le progettualità volte alla messa in sicurezza idraulica del territorio. Nell’elenco, il sindaco ha citato anche gli interventi finalizzati alla sicurezza, nonché le varie iniziative in ambito sportivo, turistico e culturale. Dalla maggioranza, il consigliere Emanuele Larosa, elogiando l’ottimo lavoro dell’amministrazione, in qualità di rappresentante "di parte della maggioranza", ha chiesto chiarimenti sull’andamento del progetto di ampliamento dello skate park, ed evidenziato lo stato di due strade a Porto Garibaldi: "Via Mentana, dove il marciapiede è ormai inesistente, e via Livraghi che versa in condizioni difficili". A rispondere punto per punto è stata la vice sindaco Maura Tomasi: riguardo l’ampliamento dello skate park "le somme a suo tempo stimate non sono più sufficienti a causa dell’aumento dei prezzi. Occorre incrementarle, cosa che faremo: tra progettazione e bando, puntiamo ad avviare i lavori tra fine 2023, inizio 2024".

Su via Mentana, le opere saranno eseguite verosimilmente nel secondo semestre 2023, mentre per via Livraghi la situazione è più complessa, "in quanto – ha riferito Tomasi – non va solo asfaltata, ma sarà necessario un rifacimento totale, compresi sotto servizi. Ma è tra le nostre priorità, come lo sono via Mentana, e altre due strade che mi sono state segnalate da Matteo Cavallari: via Giovanni XXIII e via Anita Garibaldi". Pr riconoscendo soddisfacenti risultati in alcuni settori, contrario è stato il voto del capogruppo di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni, che ha sottolineato l’urgenza di affrontare temi quali sanità e Valli, "non citati dal sindaco nella sua illustrazione".

Valerio Franzoni