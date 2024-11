"Birdwatching, le Valli come la Cappella Sistina"

COMACCHIO

"Le Valli di Comacchio sono la Cappella Sistina del birdwatching italiano". La bella metafora di Alessandro Polinori, presidente della Lipu, ha sintetizzato al meglio l’interesse suscitato dal convegno andato in scena nella giornata di venerdì a Palazzo Bellini a Comacchio, organizzato dal Gal Delta 2000 in apertura dei Birdwatching Days. Un centinaio di interessati ha infatti assistito allo stimolante dibattito, coordinato dal giornalista televisivo Francesco Petretti, che ha fatto il punto sulla situazione del birdwatching italiano e sulle future prospettive della Fiera Internazionale del Birdwatching: appuntamento a cadenza biennale che per molti anni ha fatto di Comacchio una delle "capitali" europee per tutti gli appassionati, ma che in tempi recenti ha dato segni di sofferenza, prima per il Covid e quindi per problemi legati alla necessità di fondi adeguati. La speranza è che nella primavera 2025 possa andare in scena la decima edizione. Un tema emerso da molti degli interventi è stato la valenza turistica, oltre che ambientale, del birdwatching per il Delta del Po; mentre altri interventi più "tecnici" hanno evidenziato novità territoriali, sottolineato tendenze nazionali e internazionali, portato testimonianze da parte di appassionati di ogni età: fra questi, il giovanissimo Francesco Barberini, diciassettenne laziale già autore di sette libri sul tema e divulgatore straordinario, soprattutto verso i più giovani. I Birdwatching Days si chiuderanno oggi, con un variegato calendario di attività che spaziano dalle visite guidate, dalle escursioni in barca e in bicicletta, alle esperienze da birdwatcher nei più suggestivi panorami del territorio di Comacchio, Ravenna e Cervia. Per informazioni sulle attività: www.deltadelpo.eu.