Bitcoin e criptovalute, un sentiero nel labirinto con Ferrara Cambia

Oggi alle 18, nella sala dell’Arengo del palazzo municipale, si terrà l’incontro ‘Bitcoin e criptomonete’. A parlarne, Marco Bizzi, esperto in materia, introdotto da Andrea Maggi, presidente dell’Associazione Ferrara Cambia e da Enrico Scarazzati, presidente della Lega Consumatori. "Un argomento di cui si parla tanto, ma di cui troppo sappiamo generalmente poco – afferma Maggi –. Quando parliamo di investire in criptovalute i rischi sono all’ordine del giorno. Investire i propri risparmi nei mercati finanziari regolamentati è sempre rischioso, figurarsi quando si decide di metterli in mercati senza regole. Si tratta di una valuta che presenta pro e contro, grandi potenzialità e grandi rischi, ma che richiede di essere conosciuta, Proprio per questo, abbiamo organizzato questo incontro per scoprire un mondo nuovo".