Bolle e giochi all’Acquedotto

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con Famiglie in Festa, l’iniziativa in programma da oggi a domenica in piazza XXIV Maggio, ai piedi dell’Acquedotto monumentale. La prima tappa è per oggi alle 16 con ‘La magia delle bolle’. Un’esperienza dedicata alle bolle di sapone, caratterizzata da diversi momenti: intrattenimento da parte di animatrici che realizzano bolle di sapone giganti; coinvolgimento dei piccoli partecipanti che, con mini bacchette e mini strumenti, si divertiranno a realizzare le bolle di sapone e un laboratorio creativo ‘bubble painting’. Si prosegue alle 17 con Circi Family in Storie Animatte. Il Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia è un ente non commerciale e senza scopo di lucro che, mediante progetti educativi dedicati principalmente ai più piccoli, persegue esclusivamente finalità civiche, filantropiche e di utilità sociale in ambito culturale. Più specificatamente, l’associazione intende diffondere i valori dell’arte, della letteratura, della ricerca e della cultura in generale, al fine di educare e comunicare l’esperienza artistica ai bambini.

Alle 18.30 tocca a Naso Rosso, piccole gags e clowneries per sorridere insieme. Un momento di piacevole intrattenimento a cura dei volontari ‘Clown’ dell’associazione Circi, che solitamente prestano il loro servizio nella BibliotecaBLù, situata nei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale Sant’Anna. In programma anche il Laboratorio delle Arti dalle 16.30 alle 19.30. Tra le iniziative, Libro scultura, con costruzione di un libro 3D trasformabile grazie a ritagli di carta, cartone e cartoncino, combinati in modo sempre originale e L’arte crea storie, C’era una volta Joan MirÓ. L’iniziativa Siamo nati per leggere prevede il regalo di un libro a ogni bambino da 0 a 18 mesi. È infine previsto uno spazio per piccolissimi (0-12 mesi): tra coccole, canzoni, libri, letture e prime esplorazioni.