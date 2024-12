Brani natalizi tra le vie del paese. Sfila la Banda Filarmonica

Si avvicina il Nuovo Anno e, come consuetudine, la Filarmonica Tresigallo si prepara a sfilare per le vie e le piazze del paese. Brani natalizi e marce da parata porteranno casa per casa una ventata di allegria, lunedì 30 dicembre in località Formignana e martedì 31 a Tresigallo e frazioni. Si rinnova, dunque, anche quest’anno una tradizione che a Tresigallo si ripete ormai ininterrottamente da mezzo secolo, dalla rifondazione della Banda cittadina avvenuta nel 1976, mentre a Formignana, questo evento è iniziato dopo la fusione dei due Comuni "e – spiegano dalla Filarmonica –, pare che i concittadini abbiano da subito apprezzato questa spensierata occasione musicale".

La sfilata musicale sarà anche occasione per pubblicizzare il Concerto per il Nuovo Anno della Filarmonica, che si terrà a Tresigallo domenica 12 gennaio alle 17 al Teatro ‘900. Sotto la guida del professor Paolo Lenzi verranno eseguite musiche di George Gershwin, tra le quali la celeberrima Rapsodia in Blue. A sedersi al pianoforte solista sarà il professor Matteo Forlani. La presentazione dell’evento, anch’esso entrato nella tradizione della comunità, sarà presentato da Filippo Scabbia. La prevendita dei biglietti per assistere al concerto aprirà da martedì 7 gennaio alla 16, presso la sede della Scuola di Musica in via Gramsci 3 a Tresigallo.

Due belle iniziative, quelle che vedranno protagonista la Filarmonica, per salutare il 2024 e accogliere nel migliore dei modi l’arrivo del Nuovo Anno, con un augurio in musica.