"Bruce, protezione civile e forze dell’ordine dirottate in Romagna"

pur sapendo che questa mia sarà vana, voglio comunque, come cittadino, tentare di muovere le coscienze sulla necessità di bloccare l’evento in oggetto previsto domani presso il Parco Urbani, a Ferrara. E’ un accorato appello per la sicurezza pubblica, non tanto degli intervenuti al concerto che decideranno in propria coscienza di spostarsi (intasando una viabilità già provata) e di permanere per ore in campi infangati, ma per il rispetto dei tanti cittadini e corregionali che in queste ore stanno vivendo ore drammatiche. Lo svolgersi del concerto implica che ci siano forze dell’ordine, mezzi di servizio e soccorso, protezione civile, volontari, impegnati nell’assistenza in loco. E’ giusto e sacrosanto, in tempi normali. Questi non sono però tempi normali: il bloccare risorse in un momento di reale e disperato bisogno è moralmente esecrabile. Nessuna motivazione politica, economica, di interesse può giustificare un tale spreco di braccia, mezzi, competenze, in un momento di emergenza totale che coinvolge una vastissima parte della nostra Regione. E’ necessario che Prefetto, Protezione Civile o direttamente la Regione, impongano lo slittamento o l’annullamento del concerto. Sono consapevole delle implicazioni di gestione e economiche, e l’impatto negativo sulla città, sulla giunta e sugli organizzatori. Tuttavia, credo che diverse migliaia di cittadini in ginocchio valgano di più, e meritino il massino impiego di risorse possibili, fossero anche solo una manciata di ambulanze, vigili del fuoco e idrovore. Grazie per il tempo e l’attenzione che mi avete dedicato.

Sara Falsetti

SPAL, LE COLPE

DEI DIRETTORI SPORTIVI

Caro Carlino,

comprendiamo la delusione dei tifosi della Spal, ma sbagliano bersaglio. I Presidenti sono quelli che sborsano tanti soldi per mantenere le squadre di calcio e l’avvocato Tacopina pare abbia messo sul piatto ben 25 milioni di euro. Le formazioni sono fatte dai direttori sportivi che sono i veri responsabili nel bene e nel male. Quache anno fa avvenne la stessa cosa con l’allora Presidente Tomasi che nonostante avesse speso diversi milioni fu contestato ed allora decise di lasciare. Teniamoci stretti il Presidente Tacopina. Grazie, cordiali saluti

a. b.