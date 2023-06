’Burana Festival’, Perego chiuderà la rassegna

Il suono di un organo antico, la magia che grazie a giovani musicisti riprende vita tra un pubblico che risponde numeroso. Si sta per concludere a Burana un anno scandito dai concerti e domenica 18 giugno ci sarà anche l’arcivescovo Giancarlo Perego (nella foto). Inizia ‘La settimana buranese della musica’ . Dall’11 al 18 giugno i giorni saranno pieni di musica con tre appuntamenti in sette giorni per concludere un’annata di eventi musicali all’interno della prima edizione del "Burana Festival" che ha portato ben sette concerti, con grande successo di pubblico, che hanno fatto riscoprire la parrocchia cinquecentesca perfettamente restaurata e il meraviglioso e originale organo Traeri, il più antico della zona. La settimana servirà anche a celebrare, preparandosi alla giornata europea della musica del 21 giugno. Si comincerà, quindi, domenica alle 11: durante la messa nella parrocchiale verranno presentate musiche di Buxtehude su strumenti originali e con la partecipazione della soprano Elena Maria Pinna. Il 15 giugno poi, la chiesa parrocchiale vedrà decine e decine di ragazzi delle classi di tromba barocca, cornetto e organo dei conservatori di Ferrara e Cesena che propongono un grandioso concerto alla scoperta di questi antichi strumenti. Il 18 giugno gran finale della settimana e del "Burana Festival" con la giornata della coralità ferrarese organizzata da Aerco, che vedrà decine di cori esibirsi in concerti che si succederanno nel corso della giornata accompagnati da mercatini e visite alla scoperta delle bellezze della parrocchiale. Una giornata che vuole essere indimenticabile che riempirà di musica la frazione bondenese e vedrà anche la partecipazione di due importanti realtà corali: il coro giovanile dell’Emilia Romagna e la Schola gregoriana Ecce di Pomposa.

Claudia Fortini