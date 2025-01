Calze, dolci e rogo della ‘vecchia’. Arriva la befana, tutte le tappe

Oggi, domani e lunedì sono in programma numerose iniziative in occasione dell’Epifania, una delle festività più sentite nel territorio centese. Tra gli eventi, la distribuzione delle calze ai bambini, animazioni e giochi in piazza Guercino e piazzale Donatori Sangue e Organi a Cento e nelle piazze delle frazioni di Renazzo, Alberone, Dodici Morelli, Reno Centese, Casumaro, Pilastrello. Gran finale con il tradizionale rogo della befana. I festeggiamenti sul territorio vedranno a Cento sia oggi che domani, dal pomeriggio alle 15.30 in Piazza Guercino alla casa della befana, giochi interattivi, caccia al tesoro, laboratori con la ‘vecchietta’ e un folletto delle fiabe. Lunedì invece, la befana sarà alla casetta dalle 10 alle 13 aspettando i bimbi per giochi e laboratori mentre al pomeriggio dalle 17.30, a cura della Proloco di Cento, ci sarà la distribuzione delle calze. Spostandosi al piazzale Donatori sangue e organi ci sarà il rogo della befana e spettacolo pirotecnico. A Renazzo la befana arriva domenica grazie all’associazione Grande volontariato sociale per i bambini: dalle 20.30 in piazza Ferruccio Lamborghini con vin brulè per gli adulti, calze per tutti i bambini e grande rogo della befana. Due giorni di festa, invece, a XII Morelli dove a realizzare l’evento è la Proloco Tiramola: domenica dalle 19 in piazza Govoni, la consegna dei regali ai bambini da parte delle befane e lunedì dalle 17, sempre in piazza, festa con panini, vin brulè, dolci, la distribuzione delle calze ai bambini e il rogo. Proseguendo sul territorio, La Vecia del Cisol a Reno Centese sarà domenica dalle 20.30 in piazza, con vin brulè, rogo e spettacolo pirotecnico a cura dell’Associazione Nuovo Gruppo Befane di Reno Centese. Domenica di lavoro per la ‘vecchietta’ che sarà anche a Casumaro dalle 19 nel parcheggio della Sala Polivalente per il rogo, e lo spettacolo pirotecnico. Lunedì ci si s posta a Pilastrello dove, alle 18 alla Casetta di Pilastrello, si troverà vin brulè, rogo della befana e fuochi d’artificio, a cura del Comitato Manifestazioni locali di Renazzo. Ad Alberone, appuntamento alle 15 al Circolo Sportivo Alberonese per la distribuzione delle calze, spettacolo di magia, rogo della befana e spettacolo pirotecnico a cura della pro loco.

l. g.