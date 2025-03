Camera di commercio. Intelligenza artificiale, prospettive e rischi

‘Intelligenza artificiale: prospettive e rischi’. È il tema del convegno promosso dalla Cassa di Ravenna e dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna che si terrà domani alle 17 alla sala conferenze della Camera di Commercio in largo Castello. Il convegno sarà aperto dal presidente della Camera di Commercio Giorgio Guberti e prevede gli interventi del presidente del gabinetto scientifico-letterario Vieusseux di Firenze Riccardo Nencini, di Pierluigi Barrotta, docente ordinario di Filosofia della scienza all’Università di Pisa e dell’amministratore delegato e direttore generale del Cse Consorzio Servizi Bancari Vittorio Lombardi. Le conclusioni saranno del presidente del gruppo bancario La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli.

Il tema dell’intelligenza artificiale è di grande attualità per la nostra società, tra le grandi opportunità scientifiche, tecniche e pratiche che l’AI consente al mondo dell’economia, del lavoro e della scienza, e i grandi pericoli connessi a un nuovo scenario mondiale da normare e regolare con la certezza del diritto e con la garanzia dell’etica. E proprio per l’importanza di questo tema, sia legato al mondo bancario, sia in generale per le sue conseguenze sulla società, le banche del gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, promuovono un ciclo di convegni di approfondimento con illustri esperti del settore della sociologia, della scienza, della tecnologia e del diritto, che, dopo Ferrara, raggiungeranno poi anche altre prestigiose sedi del gruppo bancario La Cassa di Ravenna, che include oltre alla capogruppo Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno. Un appuntamento da non perdere per affrontare uno dei temi di più scottante attualità per i suoi numerosi risvolti sulla nostra società e sulla nostra quotidianità.

re. fe.