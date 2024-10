Cappellacci in Centro. Apre le porte la Casa di Stella de’ Tolomei

Arriva ’Cappellacci in Centro’, l’ambiziosa iniziativa organizzata dalla Contrada di Santa Maria in Vado. A partire da oggi e per quattro fine settimana, dal venerdì al pranzo della domenica si assaggeranno le prelibatezze tipiche ferraresi. L’Osteria dell’Unicorno riapre dopo un anno di pausa con una sede ristrutturata per un progetto che celebra i piatti tradizionali ferraresi, i quali potranno essere gustati nella loro versione più classica o nella forma di una proposta accattivante ideata dallo staff di cucina. Il tutto nella splendida cornice di Casa di Stella de’ Tolomei, più bella che mai dopo il lungo lavoro di rinnovo e ristrutturazione della sede della Contrada, in centro storico.

Completamente gestita dai volontari della contrada, col patrocinio del Comune e della Fondazione Palio città di Ferrara, Cappellacci in Centro sarà a disposizione della cittadinanza nelle seguenti date: dall’11 al 13, dal 18 al 20, dal 25 al 27 e dal 31 ottobre al 3 novembre. Oltre alle ormai classiche serate del venerdì e sabato sera, in questa edizione si aggiunge il pranzo della domenica, per dare ad ancora più persone la possibilità di partecipare a questa iniziativa. Il primo weekend è ormai sold out, per cui è consigliata la prenotazione. Gli sponsor di questa edizione sono Ottica Bonora, Ascom e Avis Comunale.