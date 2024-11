Cartello in parrocchia: "Un evento satanico. Ultima messa mattutina poi il parcheggio chiude"

Monsterland Halloween Festival, oltre 20mila persone al Ferrara Fiera congressi tra zona rossa e divieti. La parrocchia di Chiesuol del Fosso, guidata da don Luca Martini, con un post ha comunicato ai fedeli che "per non subire l’occupazione impropria del parcheggio e il bivacco delle persone e delle autovetture dei partecipanti

a Monsterland, si tutelerà chiudendo la possibilità di parcheggio dal termine dell’ultima messa mattutina nelle mattinate del 31/10, 1/11, 2/11". Nel post si legge ancora: "Per alcuni giorni della settimana, 31 ottobre, 1 novembre, 2 novembre, le messe saranno celebrate solo alla mattina, e sarà aperto il parcheggio parrocchiale solo alla mattina a causa dell’evento satanico Monsterland che si svolgerà a 100 metri dalla parrocchia, in zona fiera, evento che prevede la partecipazione di 80.000 persone".

Monsterland Halloween Festival si svolge su un’area di 60.000 mq, all’evento un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’Europa. Tre giorni e tre notti nei quali la miglior musica – elettronica e non – si unisce ad allestimenti, scenografie, costumi, horror e tanto divertimento per miscelarsi come non mai e come può succedere soltanto a Monsterland. Dopo l’evento alla Fiera, oggi Monsterland in the Castle, cena privata e after party in modalità limited edition e sabato 2 novembre si torna al Ferrara Fiera per Monsterland: el Día de los Muertos.