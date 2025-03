Casa di Comunità. Sopralluogo sul cantiere

Nella mattinata di lunedì scorso, si è svolto l’incontro ufficiale di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto Pnrr alla Casa della Comunità di Copparo. Un articolato sopralluogo durante il quale il direttore Dipartimento tecnico delle aziende sanitarie ferraresi, architetto Giovanni Peressotti, e la direttrice del Distretto socio sanitario Centro Nord, la dottoressa Marilena Bacilieri, hanno accompagnato il sindaco Fabrizio Pagnoni, illustrando la stato di avanzamento dei lavori.

Si è trattato di un nuovo incontro, di natura tecnica, dedicato all’approfondimento degli interventi svolti, in esecuzione e di prossima realizzazione, cui faranno seguito successivi momenti presentazione della riorganizzazione dei servizi offerti alla Casa di Comunità "Terre e Fiumi".

I lavori di adeguamento della struttura sanitaria, finanziati con fondi Pnrr, hanno un importo complessivo pari a 3.895.700,34 euro e sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal Consorzio Innova Soc. Coop. di Bologna (capogruppo) e dall’impresa Alfredo Cecchini srl di Roma (mandante).

Il progetto prevede la sostituzione degli infissi esterni; la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione e ricambio d’aria e l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Nel corso della visita, l’architetto Peressotti ha rammentato che il cantiere è stato consegnato all’impresa nel marzo 2024 ed i lavori sono iniziati secondo il cronoprogramma di contratto che prevede una esecuzione per fasi (a partire dal piano terzo) per garantire la funzionalità della struttura anche nel corso dell’esecuzione dei lavori e ridurre, per quanto possibile, l’impatto che un cantiere inevitabilmente ha sulla disponibilità degli spazi e sulla erogazione dei servizi.

I lavori proseguono e saranno completati, come da programma, entro il prossimo 31 dicembre.