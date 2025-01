Casadio: "Abbiamo tutti bisogno di amore"

Stasera alle 20.30, al teatro comunale Claudio Abbado, Claudio Casadio porterà in scena ’L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, spettacolo di ’graphic novel theatre’ in cui i sogni dell’Oreste trasformano la scenografa in un caleidoscopio di presenze. Un solo attore in scena, ma non un monologo. Grazie alla mano di Andrea Bruno l’interazione tra teatro e fumetto è continua. La pièce - scritta da Francesco Niccolini e diretta da Giuseppe Marini - è una riflessione su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa.

Com’è nata l’idea di unire fumetto e teatro?

"Durante il lockdown. Io e Niccolini ci sentiamo spesso. Si parlava del Lucca festival, che voleva approcciarsi al teatro. Da lì nata l’idea di unire le due cose. Mi hanno chiesto che cosa volessi fare e io ho scelto questa storia".

Che tipo di storia è?

"È la storia vera di un ricoverato di Volterra, che disegnava sui muri. Per esigenze narrative abbiamo spostato il manicomio a Imola, dal momento che volevo ambientarlo in Romagna".

I temi sono l’abbandono e amore negato. Che messaggio che vuole mandare?

"Abbiamo tutti un grande bisogno di amore. Senza di esso la vita non ha sapore. L’amore di Oreste non c’è, lui è solo. Per questo si inventa tutto: amici, fidanzata e un padre - che lo immagina in attesa, sulla luna".

C’è un riferimento all’ ‘Astolfo sulla luna’ di Ariosto?

"Non ci abbiamo pensato. Vediamo la luna come luogo magico di fuga e di salvezza".

Quasi di leopardiana memoria.

"Certo, l’immaginario attorno alla figura della luna non è nuovo, ma volevamo dargli una nostra interpretazione".

Come si relaziona con la controparte grafica?

"Come se fossero attori in carne e ossa. Ci sono dialoghi e battute in cui io mi inserisco. Il fatto di non avere attori fisici è molto comodo perché posso spaziare di più".

Sempre collegandomi ad Ariosto, questa volta all’ ‘Orlando furioso’, la malattia mentale spesso è vista come un problema. Lei cerca di rivalutarlo?

"Lo spettacolo nasce per far conoscere la legge Basaglia che sancì, nel 1980, la chiusura dei manicomi. I ragazzi di oggi non conoscono questa storia".

È uno spettacolo forte, poetico, a volte drammatico e altre comico. Che spunti ha avuto?

"L’ispirazione è euripidea, io poi ho inserito i ricordi della mia infanzia. Io lo recito con una cadenza Romagna, che sa essere comica e goffa, ma anche molto onirica e poetica".

Progetti futuri?

"Con Roberto Valerio voglio portare in scena ‘Gli innamorati’ di Carlo Goldoni. Ho voglia di creare una compagnia di giovani, di condividere il mio progetto e fare da tutore".

Andriy Sberlati