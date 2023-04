Chi si ferma è perduto Un’investigatrice indaga al Libraccio

Oggi, alle 17,30, al Libraccio Marco Malvaldi presenta il libro ‘Chi si ferma è perduto’ (Sellerio). In collaborazione con Galeotto fu il libro. Con la partecipazione degli studenti del liceo classico Ariosto. Una nuova protagonista del giallo italiano, un’investigatrice destinata a far breccia nel cuore dei lettori: Serena Martini, caparbia e curiosa e con tanto tempo a disposizione. Per dar vita a questo personaggio letterario Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, coppia nella vita, hanno deciso di scriverne insieme. Un’indagine al femminile che scava nei segreti di un borgo toscano.