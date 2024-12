Chirurghi robot. Il punto con Lilt

La Lega Italiana per la lotta ai tumori ha organizzato per il 9 dicembre alle 16, nel salone d’onore del Circolo dei Negozianti, un incontro scientifico aperto al pubblico e agli operatori sanitari per informare sulla nuova attività di chirurgia robotica, da qualche tempo attiva anche nel nostro ospedale. Questa complessa e costosa attrezzatura, permette al chirurgo di operare da una console a distanza del paziente addormentato sul letto operatorio, attorniato da personale sanitario che collabora a gestire, secondo le direttive del chirurgo, i sottili manipoli operatori, robotizzati, che permettono di eseguire l’intervento. I vantaggi di questo nuovo modo di operare, sono legati ad una miglior visione tridimensionale del campo operatorio, a minor trauma conseguente all’inserzione dei manipoli, a una più precisa esecuzione dei movimenti chirurgici, con conseguente minor perdita di sangue e rischio di danni. Queste caratteristiche fanno si che l’intervento sia meno invasivo e pertanto il paziente ha una degenza più breve e un recupero più rapido. L’attrezzatura può essere usata da medici specializzati in vari tipi di patologie attinenti all’addome, alla prostata, al polmone e alla ginecologia. Questi chirurghi, che già operano nel nostro ospedale, presenteranno la loro attività e discuteranno con il pubblico dei vantaggi e limiti della chirurgia robotica, che ormai rappresenta il futuro della chirurgia.