Chiude la parafarmacia "E io vado a fare la prof"

Si chiama Silvia Molisani, un bel sorriso dietro il bancone della parafarmacia che si affaccia in via Adelardi. E’ un po’ indaffarata, nella stanza oltre una porta ci sono pacchi affastellati, gli scaffali sono ormai vuoti. L’attività commerciale – non è un bel segnale per il centro storico – ha chiuso i battenti proprio alcuni giorni fa. L’altra mattina la titolare – in tasca una laurea in chimica farmaceutica –, stava sistemando le ultime cose prima di spegnare le luci ed abbassare la saracinesca. Una chiusura, per lei in realtà un nuovo inizio. "Ho due amori – dice Molisani – il campo farmaceutico e l’insegnamento". Ha provato, è trascorso poco più di un anno, a lanciarsi in questo settore – viste anche le conoscenze acquisite con gli studi – ma alla fine le cose non sono andate proprio come sperava. Ma Silvia Molisani non è una ragazza che si arrende facilmente. Al suono della campanella varcherà l’ingresso di qualche scuola per andare ad insegnare, l’altra sua grande passione. Ereditata un po’ dalla madre. Con il titolo di studio che ha in tasca potrà stare in cattedra nelle scuole medie e anche alle superiori. Le conoscenze ci sono, il sorriso per conquistare gli studenti anche. Racconta, il suo ultimo giorno di lavoro in parafarmacia, il camice che metterà in un cassetto: "Ho insegnato già per quattro mesi – le sue parole – da marzo a giugno. Mia madre ha fatto la professoressa e conosco bene che tipo di lavoro è. L’insegnamento rappresenta un bel cambiamento di vita, l’ho sperimentato e ho scoperto di amare anche questo altro lavoro".