Ciak, ’Io non ho paura’

Io... non ho paura. Il nuovo progetto video dell’artista Maurizio Ganzaroli, da un soggetto di Ericka Bunches (Erica Mazzetti) artista, modella e fotografa, che è anche l’attrice principale. È la normale storia di una ragazza che rimane da sola a provvedere a se stessa dopo che il marito va a lavorare e si trova a dover sventare un caso di tentata violenza. Regia, riprese e sceneggiatura. Maurizio Ganzaroli. Aiuto regia Gianluca Evangelisti. Interprete principale e soggetto di Ericka Bunches artista, modella e fotografa. Secondo interprete Cristiano Marescotti. Foto di backstage e di scena: Sara Menegatti. "Il progetto, che verrà sviluppato in un libro – spiega Ganzaroli – vuole sensibilizzare sia ragazze che ragazzi da quello che può essere la ‘violenza’ di ogni giorno". Il luogo in cui è girato il filmato è Ferrara e di Ferrara sono i componenti del gruppo. "Il gruppo – annuncia il regista – organizzerà incontri con i ragazzi delle quarta, quinta elementare, delle medie e prime superiori".