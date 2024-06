"Cimitero inglese di Argenta, un grazie al custode"

Caro Carlino,

domenica scorsa ho avuto la fortuna di conoscere il custode/giardiniere del cimitero militare inglese di Argenta. Io come molti ferraresi, presumo, non conoscendo l’esistenza di questo luogo della memoria, incuriosita, mi sono subito recata a visitarlo. Non dico la sorpresa e la meraviglia che ho provato entrando in questo luogo magico: sembra di entrare, più che in un cimitero, in un grande giardino pieno di fiori che fiancheggiano le lapidi dei caduti in guerra. Tutto perfettamente ordinato e curato grazie al lavoro e all’amore che il custode gli dedica.

Alessandra Calzolari