Cocaina e soldi, pusher in manette

La guardia di finanza ha arrestato un nigeriano per spaccio. I militari, nella serata di mercoledì, hanno eseguito alcuni controlli in zona Pontelagoscuro. Nella frazione hanno subito notato la presenza di un soggetto intento a passare una dose di stupefacente a un cliente. Le successive perquisizioni hanno portato rapidamente al rinvenimento della dose oggetto dello scambio (poco meno di un grammo di cocaina). I finanzieri hanno poi perquisito l’abitazione del fermato e hanno rinvenuto 5.245 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il pusher è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere.