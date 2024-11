Coldiretti in vetrina. Mercato contadino e cibi tipici sul Listone

Al via l’edizione 2024 delle Giornate Provinciali del Ringraziamento targate Coldiretti, in programma nel prossimo weekend in piazza Trento Trieste.

Un momento di condivisione tra la gente per coniugare la ricorrenza liturgica del ringraziamento e per incontrare cittadini, consumatori ed istituzioni con l’obiettivo di riflettere sui temi del cibo, dell’agricoltura e del territorio.

La manifestazione farà perno sul Listone, nel cuore di Ferrara, e come ormai da tradizione vedrà alcuni appuntamenti attesi dai ferraresi e non solo: un grande mercato contadino realizzato da quaranta aziende agricole accreditate a Campagna Amica, con prodotti del territorio ferrarese e di molte altre regioni italiane, che porteranno sui loro banchi le eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy: parmigiano, aceto balsamico, salumi e formaggi, miele, vino, olio di oliva, panificati, frutta e verdura; e come sempre prodotti da scoprire frutto della filiera agricola proposti dagli stessi produttori. Il mercato sarà attivo per tutte le tre giornate del fine settimana, ma si susseguiranno anche workshop e convegni organizzati dai movimenti di Coldiretti, ovvero dalle donne, dai giovani e dai pensionati, oltre che da Impresa Pesca.

"Si tratta del momento clou dell’attività sindacale che facciamo in un anno – spiega Stefano Menegatti, responsabile di Campagna Amica –, andiamo ad incontrare in tre giorni tutti i nostri consumatori, cittadini ed associati.

Saremo in una tensostruttura da 12 metri per 80, avremo con noi 40 aziende di cui 20 provenienti dalla provincia di Ferrara: in soldoni, la campagna si sposta in città".

"E’ una manifestazione che sta crescendo e si è consolidata negli ultimi anni – dichiara l’assessore Matteo Fornasini –, l’amministrazione è sempre al fianco di Coldiretti rispetto a tantissimi temi che essa ci pone.

Abbiamo un territorio straordinario ed un patrimonio enogastronomico da valorizzare".

Chiusura con le parole del direttore di Coldiretti Ferrara, Alessandro Visotti: "Vogliamo lanciare Ferrara nel mondo, abbiamo un territorio con grandi potenzialità e sentiamo il bisogno di parlare di cibo e delle nostre eccellenze".

Jacopo Cavallini