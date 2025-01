Comacchiese col Faro. Prove tecniche di aggancio

Tempo di recuperi e di opportunità di scalata alla vetta per la Comacchiese (nella foto mister Candeloro). Stasera (ore 20.30) i rossoblù hanno l’opportunità di agganciare il Mesola in testa alla classifica se riuscirà ad aver ragione del Faro, a Gaggio Montano. Non sarà facile spegnere il Faro, che ha solo 6 punti in meno in classifica, uscito rivoluzionato dal mercato. La gara fu rinviata per neve all’andata, c’è il rischio del campo ghiacciato. La Comacchiese ha vinto il derby d’alta quota con il Mesola, mentre domenica ha pareggiato al "Raibosola" con il Valsetta Lagaro seconda in classifica. Candeloro recupera in attacco Noschese, ma deve rinunciare agli squalificati Temporin e capitan Centonze. I tre punti sarebbero importanti non solo per raggiungere il Mesola in testa alla classifica, ma anche per tenere a distanza il Bentivoglio, che ha vinto lo scontro diretto con la Valsanterno e raggiunto i comacchiesi a 36 punti. "E’ un’occasione d’oro, che cercheremo di sfruttare – afferma il direttore sportivo lagunare Alessandro Farinelli – Domenica scorsa non siamo stati brillanti, il Valsetta Lagaro si è chiuso in difesa con l’obiettivo di portare a casa un punto, noi abbiamo pagato le fatiche accumulate nel derby con il Mesola. Dovremo ritrovare la brillantezza". E domenica la Comacchiese affronterà un altro scontro per l’alta classifica, a Borgo Tossignano con la Valsanterno.

Franco Vanini