Ferrara, nasce il comitato per la promozione di Città 30: “La rete continua a crescere”

Ferrara, 18 gennaio 2024 – Città 30 si estende e prova ad aggiungere alla propria rete anche Ferrara. Nella città estense è nato il comitato per promuovere la riduzione dei limiti di velocità all’interno dei confini cittadini, il tutto dopo i primi giorni di sperimentazione del progetto a Bologna.

“Bologna, Carpi, Pesaro, Firenze, Modena, Torino e adesso anche Ferrara: la rete di Città 30 continua a crescere.” – dichiara uno dei fondatori di 30logna, Alessandro Marchi – L’Emilia-Romagna si conferma una regione all’avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e trasportistica. Ferrara, infatti, è la quarta città dopo Bologna, Carpi e Modena che punta a riconsegnare ai cittadini quei luoghi di vita sottratti alla comunità e diventati esclusivamente spazi destinato al trasporto automobilistico o al parcheggio”.

"Basta poco per abituarsi”

Marchi prosegue esprimendosi in questo modo sui primi giorni di Città 30 a Bologna: “Una dozzina di multe il primo giorno, soltanto una durante il secondo. Era stato preannunciato come un disastro, ma basta poco per abituarsi a questi cambiamenti e la situazione migliorerà di giorno in giorno”.

I promotori del progetto Ferrara 30 hanno lasciato intendere come l’obiettivo di Ferrara 30 sia “riqualificare l'ambiente urbano, restituendo spazio pubblico alle persone per migliorare la sicurezza e la socialità, rendendo più democratica la distribuzione dello spazio pubblico e bilanciando l'uso dei veicoli privati con la promozione dei mezzi pubblici”.

Il caso Bondeno

Non è comunque il primo tentativo di riduzione delle velocità nella provincia ferrarese. Nei giorni scorsi, a Bondeno, è stato sperimentato un nuovo limite dei 30 al Quartiere del Sole, nel quale è stato ristrutturato da poco il ponte Rana.

In tale quartiere, dove sono presenti numerose case, aziende e scuole, la velocità in strada si è sempre rivelata un grande problema.

Negli ultimi anni, i cittadini del quartiere hanno tentato, attraverso una petizione da oltre 1.500 firme, di fare leva sulla giunta comunale chiedendole di porre rimedio.

L’obiettivo è stato raggiunto, i residenti possono sorridere ma chiedono comunque un alto numero di controlli da parte delle forze dell’ordine.