Compattatore a fuoco I vigili del fuoco spengono l’incendio

All’interno di un compattatore per cartone, posizionato all’esterno del supermercato Dpiù di Copparo, si è sviluppato un incendio che ha richiesto grande lavoro da parte dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto nella serata di martedì, attorno alle 20.30, poco dopo la chiusura dell’esercizio commerciale che si trova in via Gaetano Donizetti. Ad accorgersi del fumo intenso che proveniva dal compattatore è stato un residente che ha immediatamente chiesto l’intervento da parte dei pompieri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Copparo, coadiuvati da una squadra proveniente da Ferrara con un mezzo autobotte, oltre ai carabinieri della Compagnia locale. Subito, i pompieri si sono messi al lavoro. L’attività è stata tutt’altro che semplice, per la difficoltà ad aprire il cassone, in quanto la chiusura idraulica era rimasta bloccata. Il compattatore, tramite una gru, è stato spostato per evitare danni al market.