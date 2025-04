Con Google maps collegato con l’Italia

La Procura di Roma avvierà un fascicolo di indagine in relazione alla morte del ricercatore italiano, Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Il procedimento per omicidio sarà coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. La morte di Coatti è stata confermata dell’Ambasciata di Bogotà. La testa e le braccia dell’uomo sono state trovate in una valigia in prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta. La famiglia consegnerà questa mattina ai carabinieri di Alfonsine il computer di casa per cercare qualche elemento utile sulla tragedia. Computer che, tramite Google maps, era collegato con Alessandro e i genitori potevano così seguire i suoi spostamenti in tempo reale.