Straniero irregolare scoperto ed espulso

Nel pomeriggio di mercoledì si è svolto un nuovo servizio congiunto delle forze di polizia del territorio durante il quale si è prestato particolare attenzione alle principali aree di parcheggio, dove si sono registrate maggiori criticità legate ai furti e danneggiamenti. Come disposto con provvedimento del questore, l’attenzione degli agenti si è concentrata anche sulla verifica della regolarità dei documenti degli stranieri. Ed è proprio nell’ambito di questi specifici controlli che il passeggero di un veicolo, fermato in via San Giacomo, non è stato in grado di esibire un valido documento di riconoscimento, mostrando agli agenti solo la foto di un documento tramite il proprio telefono cellulare.

L’uomo, di nazionalità azera, non era mai stato fotosegnalato in Italia, evidenziando una sua pregressa elusione dei controlli di frontiera, presumibilmente facendo ingresso nel Paese attraverso il confine sloveno. Al termine delle procedure di identificazione è stato appurato, tramite l’ufficio Immigrazione, il suo stato di clandestinità sul territorio italiano. Nei suoi confronti è stato pertanto emesso un decreto di espulsione del prefetto e un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. È inoltre stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Le pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale hanno complessivamente controllato 29 veicoli. 65 sono le persone identificate di cui 22 straniere. Le attività sinergiche proseguiranno nelle prossime settimane.