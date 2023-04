Confesercenti, Bellotti è vice

Cambio della guardia al vertice per Confesercenti Ferrara, Roberto Bellotti diventa nuovo vice presidente provinciale. Succede a Claudio Peretti che rimane comunque nel ruolo di dirigente componente la presidenza provinciale. Roberto Bellotti, già presidente della Confesercenti del Delta, è un operatore dei nostri lidi che da lungo tempo opera nel settore turistico con una Agenzia, e rappresenta nella sua carica il territorio da cui proviene. "Innanzitutto un ringraziamento al mio predecessore, per l’ottimo lavoro che è stato svolto in questi anni, nei quali ha portato avanti un importante attività a favore dell’Associazione e del territorio di provenienza – commenta Roberto Bellotti che aggiunge –. Mi riprometto di continuare la sua attività portando avanti le istanze dei nostri associati e contribuire altresì alla crescita dell’associazione in un contesto congiunturale non certo facile ma che offre comunque ancora opportunità di sviluppo per chi intende investire nel settore con professionalità". Al neo vice presidente vanno gli auguri di buon lavoro di tutto il gruppo dirigente di Confesercenti Ferrara.