"Conforti, monopolizzata la platea. È stata invitata a restare sul tema"

"Di nuovo, per utilizzare lo stesso incipit della consigliera Conforti, nel suo intervento pubblicato sul Vostro quotidiano, la componente della minoranza ha sprecato un’occasione di comunicare qualcosa di utile e costruttivo per la società ferrarese. Nel corso della sesta commissione del 22 ottobre, la consigliera Conforti ha letteralmente monopolizzato la platea con i suoi interventi reiterati e scomposti. Purtroppo ho dovuto chiedere ad alcuni consiglieri di maggioranza (Levato e Rendine) di rinunciare ad intervenire, altrimenti non ci sarebbe stato spazio per ascoltare i numerosi ospiti delle associazioni di categoria intervenuti. In quanto presidente della commissione ho dovuto chiedere alla consigliera Conforti, dopo tre ore di dibattito, di risparmiarci almeno la lettura di un documento che può essere facilmente reperibile on line. La convocazione della Commissione è stata richiesta dal Pd per discutere dati che si sono rivelati errati, nonostante questo, vi è stata piena disponibilità da parte mia, dell’assessore Fornasini e degli uffici competenti ad invitare tutti gli operatori richiesti e a relazionare su tutti i dati richiesti. Nel corso del dibattito, la consigliera Conforti ha realizzato che avrebbe voluto conoscere altri dati che competono un’altra commissione e un altro assessorato e, anche in questo caso, ho dovuto invitarla a rimanere sul tema, suggerendole di chiedere la convocazione di un’apposita commissione congiunta. Abbiamo convocato la commissione informativa per favorire la conoscenza da parte della cittadinanza dei dati turistici corretti e soprattutto positivi, condividere le progettualità in essere e quelle future, pubblicamente anche con le associazioni di categoria, ho ritenuto pertanto fondamentale assicurare la possibilità a tutti d’intervenire in merito all’ordine del giorno per il quale ci eravamo convocati e non ho potuto, né voluto, lasciare una commissione istituzionale in balìa degli impeti emotivi della consigliera Conforti.

Diletta D’Andrea

presidente 6ª commissione

* * *

Gentile Direttore ho letto con stupore la nota di Sara Conforti sul Carlino del 24/10/24. Mi preme precisare, come componente del maggior gruppo consigliare del Comune di Ferrara, come la signora Conforti, con protagonismo assoluto, il giorno 22/10/24 nel corso della VI commissione consigliare abbia quasi monopolizzato i lavori con una raffica di interventi. Sarebbe opportuno che di regola, nelle commissioni, venisse istituito un limite di intervallo temporale. Bene ha fatto la presidente ad invitare ad un silenzio d’oro la signora Conforti".

Francesco Rendine