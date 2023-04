Copparo, via ai lavori per gli ambulatori della Casa di Comunità

Consegnati ieri formalmente dall’Ausl all’azienda Ats di Aversa i locali per l’esecuzione dei lavori nell’ala est della Casa di Comunità di Copparo per la realizzazione di nuovi ambulatori del piano terra. Il progetto del nuovo blocco ambulatori si inserisce in un programma di opere di miglioramento della Casa della Comunità finanziate in parte con fondi statali e in parte aziendali, per un importo di circa 360.000 euro e saranno concluse entro il prossimo autunno. L’ufficio tecnico di Ausl, ha individuato uno spazio che è collocato in una posizione molto favorevole, rispetto all’articolazione della Casa della Comunità, in quanto al piano terra della struttura si trova nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale. I lavori fanno parte di un progetto esecutivo che prevede la riorganizzazione degli spazi posti al piano terra dedicati ad ambulatori e ai percorsi per gli utenti. Tutto ciò rendendo più fruibile l’intero blocco ambulatoriale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Nell’area, oltre agli ambulatori e i relativi servizi igienici dedicati, saranno collocati un punto unico di accesso (PUA), le sale di attesa per gli utenti e un deposito.