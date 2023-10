’Cose di altre case’ al mercatino

Mercatino alla parrocchia di Santa Maria Nuova e San Biagio in via Aldighieri 40 a Ferrara. Domani e domenica, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, riapre il mercatino che è stato battezzato ’Cose di altre case’. In vendita, sui banchi e tutto a prezzi molto modici, ci sono soprammobili, bigiotteria, abbigliamento e accessori. "Vi aspettiamo", dicono

gli organizzatori.