Cresce ancora la Cassa di Ravenna: "Più servizi con la nuova filiale"

Una banca radicata sul territorio che tende una mano alle aziende e a chi cerca di creare una propria attività. La Cassa di Ravenna Spa continua a crescere e fornire sempre più servizi ai cittadini, agli imprenditori ed alle famiglie: ha aperto ieri infatti la nuova filiale di Comacchio (Ferrara), in piazza XX Settembre 47 (angolo via Zappata), diretta da Simone Roma e dalla sua vice Alessandra Bracchi. Comacchio è la filiale numero 136 del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, che include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, oltre a tre società di servizi: le filiali della Cassa di Ravenna sono 89 (Comacchio è la terza in provincia di Ferrara e affianca la filiale di Ferrara in Corso Giovecca 23 diretta da Riccardo Ziotti e quella di Porto Garibaldi diretta da Antonio Maiello), quelle di Banca di Imola 37 (di cui due in provincia di Ferrara, entrambe a Cento), e 10 sono quelle del Banco di Lucca e del Tirreno.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna consolida così la sua presenza sul territorio, avvicinandosi al cliente e dando concretezza a quanto più volte dichiarato dal Presidente Patuelli e dal Direttore Generale Sbrizzi : "La nostra banca lascia al cliente la scelta se servirsi dalla propria casa o dal proprio ufficio dei servizi digitali sempre più moderni sui quali investiamo costantemente e con convinzione, oppure se recarsi fisicamente in filiale, dove oltre a tutti i servizi, troverà persone che sapranno accoglierlo, consigliarlo e affiancarlo nelle sue scelte con sensibilità, attenzione e disponibilità". La Cassa di Ravenna consolida così il proprio punto di forza, tra storia e futuro: mentre festeggia i centenari delle sue filiali (recentemente Lavezzola, prossimamente San Pietro in Vincoli e Mezzano), continua ad aprire e inaugurare filiali (Ferrara e Riccione per la Cassa, Cento per Banca di Imola le più recenti) e prepara già nel 2025 altre importanti inaugurazioni sia per la capogruppo La Cassa di Ravenna sia per le banche appartenenti al Gruppo Bancario.

Al taglio del nastro della nuova filiale di Comacchio della Cassa di Ravenna, che porta in dote sempre più servizi ai clientI per essere vicina a famiglie e imprese del territorio e dei lidi, sono intervenuti, fra gli altri, la vice direttrice Alessandra Bracchi, il capo zona Marco Carboni, il direttore di filiale Simone Roma e il direttore della filiale di Porto Garibaldi Antonio Maiello.

Valerio Franzoni