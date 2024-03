Crimine, Azione bacchetta la maggioranza: "Solo slogan, i fatti dicono che avete fallito"

"La sicurezza è una cosa seria e la giunta Fabbri la usa come slogan". È il sunto dell’intervento di Danny Farinelli, segretario provinciale di Azione, che alle elezioni amministrative sostiene il candidato Fabio Anselmo. "Durante le scorse elezioni – afferma Farinelli – l’attuale maggioranza focalizzò l’attenzione della cittadinanza sul tema della sicurezza: gli slogan e gli atti con cui ci si improvvisava ‘sceriffi’ erano all’ordine del giorno ed hanno intercettato il consenso generale". Si può ben dire, secondo l’esponente di Azione, "che il tema su cui la coalizione di maggioranza ha vinto le scorse elezioni sia proprio stato questo. Ora, a distanza di 5 anni, è necessario effettuare una valutazione: ci si sente più o menosicuri?". Per Farinelli, la cronaca cittadina non sembra restituire "una situazion idilliaca".

In questi anni, prosegue, "sono stati spesi molti soldi pubblici. Praticamente ad ogni scostamento di bilancio sono stati stanziati fondi per la ‘sicurezza’: il nuovo comando di polizia locale, armi, arredamenti e uniformi. Nel frattempo i casi di effrazioni domestiche non restituiscono alle persone che risiedono nel nostro territorio la sicurezza sperata. Se torniamo con la memoria a 5 anni fa doveva essere così semplice garantire la sicurezza: come mai invece ci sentiamo meno sicuri?". Come mai, si domanda ancora il segretario provinciale di Azione, "i nostri concittadini sentono la necessità di affidarsi alla vigilanza privata per sorvegliare le proprie case? Forse perché non esistono ricette facili, in nessun campo, soprattutto su un tema così sensibile come la sicurezza. Serve serietà, anche nelle promesse elettorali – conclude –. Se nel 2019 la maggioranza ha vinto sul tema della sicurezza, nel 2024 ha dimostrato di aver perso alla prova dei fatti".