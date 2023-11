Da Ambra a Drusilla Foer, il teatro si fa ricco

E’ cominciato ad Argenta il conto alla rovescia della stagione teatrale. Si parte venerdì 10 novembre alle 21, quando nel teatro dei Fluttuanti andrà in scena "La strana coppia", una commedia brillante interpretata da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, entrambi figli d’arte: il primo di Johnny Dorelli, il secondo di Ciccio Ingrassia, spalla di Franco Franchi in innumerevoli film, ma anche una partecipazione memorabile in "Amarcord" di Fellini. La strana coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Questo incontro - scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag, garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da l’inedita coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Celebre la trasposizione cinematografica con Jack Lemmon e Walter Matthau. Il cartellone è ricco e variegato, sono ventitré le proposte selezionate dal direttore artistico Gianna Dirani, si va dai concerti alla prosa, ma è il teatro brillante e comico a farla da padrone. Ci sono anche tre spettacoli fuori abbonamento: "Il pedone", che rappresenta il grande ritorno ad Argenta di Giuseppe Giacobazzi, al Fluttuanti con due spettacoli, il 12 e il 13 gennaio, che paragona la nostra vita a quella vissuta da un semplice pedone sulla scacchiera; il 12 marzo "Venere amica" interpretata da Drusilla Foer, una rilettura del mito in bilico tra tragedia e commedia; il 7 giugno "Festa di fine anno degli insegnanti", che rappresenta il ritorno sul palcoscenico argentano di Filippo Caccamo. E’ particolarmente ricca l’offerta di spettacoli comici, c’è il ritorno ad Argenta di Gabriele Cirilli e Paolo Cevoli; per la prosa Ambra Angiolini racconta la vera storia di Franca Viola, la prima a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore; Veronica Pivetti con "L’inferiorità mentale della donna". Per le proposte musicali spicca il concerto di Fabio Concato, in marzo: un lungo viaggio tra i grandi successi di un autore elegante e raffinato. "Il nostro teatro non è mai stato bellissimo, grande e a pianta rettangolare, non di certo uno storico teatro all’italiana. Nel nostro teatro però – afferma con un filo di orgoglio il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – quando entri trovi le tende rosse, l’atrio tirato a lucido, il pianoforte; tantissimi argentani, i Giovani ’90, tutti insieme che ti accolgono. Trovi gli artisti che troveresti a Napoli, Roma o Milano".

Franco Vanini