Dal Brasile ai lidi per ricordare Anita Garibaldi "Una figura femminile moderna e coraggiosa"

Una città in festa quella che, domenica, ha accolto la delegazione brasiliana proveniente dallo Stato di Santa Catarina, in particolare da Laguna, città natale di Anita Garibaldi. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto internazionale ‘Anita Fidelis’, ha previsto una serie di appuntamenti. "Un evento di spessore – ha ricordato il sindaco Pierluigi Negri – per il valore storico che possiede e per i valori di unità e fratellanza che promuove. Anita fu una donna emancipata, coraggiosa e ancora oggi incarna i valori e gli ideali democratici, l’integrità morale, la purezza d’animo, il rispetto verso il prossimo e il senso del dovere, l’amore per la famiglia, per la Patria, per i Popoli e per gli oppressi". La visita è partita dal Capanno di Garibaldi, dove, dopo le premesse storiche esposte dall’associazione ‘Amici del Capanno di Garibaldi’, il sindaco di Comacchio ha fatto gli onori di casa, intrattenendosi in particolare con il sindaco di Laguna Samir Ahmad e il Direttore dell’istituto culturale brasiliano ‘Anita Garibaldi’ Adilcio Cadorin. Emozionante, poi, l’impianto de ‘la rosa di Anita’, quale simbolo di unione tra i vari Comuni coinvolti in questo sodalizio legato alla cosiddetta ‘Trafila Garibaldina’, avvenuta nell’ agosto 1849. Dopo una breve tappa a Porto Garibaldi (che fin dal 1919 celebra l’eroe dei due mondi) per visitare il monumento in viale Ugo Bassi e il Circolo dei Marinai d’Italia (Anmi), la delegazione ha raggiunto il centro storico di Comacchio, attesa al Museo del Delta Antico dall’assessore alla Cultura Emanuele Mari. La visita della delegazione si è conclusa alla Manifattura dei Marinati, accolta dal sindaco Negri e degli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti, per una visita guidata e un momento conviviale.

Valerio Franzoni